Karneval 2022 in Grevenbroich : Jugendferienwerk will Kindern eine Karnevals-Alternative bieten

Rückblick: So bunt war der Kinderkarneval 2020 in der GOT. Diesmal muss die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Foto: Jugendferienwerk

Grevenbroich Der Kinderkarneval des Jugendferienwerks Grevenbroich kann auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Organisatoren haben sich dennoch etwas Besonderes für Kinder überlegt.

Kinderkarneval in der Jugendeinrichtung GoT – das hat für das Jugendferienwerk Tradition und bedeutet in normalen Jahren: viele Kinder, bunte Kostüme, jede Menge Spaß und Musik. Doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist daran nicht mehr zu denken. 2021 musste der vom Jugendferienwerk mit gestaltete Kinderkarneval in der Südstadt ausfallen, und auch dieses Jahr wird es keine normale Feier geben können. Das Ferienwerk hat nun aber ein Alternativ-Programm auf die Beine gestellt, wie die pädagogische Leitung Johanna Giesa mitteilte.

„Eine große Feier ist aufgrund der Pandemie immer noch nicht möglich. Trotzdem haben wir uns mit dem Team dieses Jahr etwas Besonderes für die Kinder überlegt, um ihnen ein bisschen Kinderkarneval nach Hause zu bringen“, sagt sie: „Für die Kinder packen wir 100 Karnevalstüten, die sie am Karnevalssamstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in ihren Lieblings-Karnevalskostüm abholen können.“ Darin enthalten sein sollen neben Süßigkeiten wie einem bunten Donut auch Bastelmaterialien. Statt der GoT in der Südstadt sollen Kinder die Geschäftsstelle des Grevenbroicher Jugendferienwerks (An St. Georg 1 in Elfgen) ansteuern. Dort gelten die üblichen Corona-Regeln: Masken- und Abstandspflicht. Außerdem sollen alle Teilnehmer in Zeitslots eingeteilt werden, um größere Ansammlungen zu verhindern.