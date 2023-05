Mit Ausstellung in Grevenbroich-Elfgen  Jugendferienwerk gibt Jung-Künstlern eine Plattform

Die Kunstszene in Grevenbroich erweitert ihr Repertoire: Vom 2. bis 4. Juni soll eine Pop-Up-Galerie öffnen, die jungen Künstlern aus der Region eine Plattform bieten soll. Geplant ist sie in den renovierten Räumen des Jugendferienwerks Grevenbroich, An St. Georg 1 in Elfgen. Die Galerie, die sich im Herzen des Stadtteils befindet, gilt als inspirierender Raum, der speziell für die Förderung und Präsentation aufstrebender Talente konzipiert wurde. Die Initiatoren aus dem Team des Jugendferienwerks wollen junge Kreative aus Grevenbroich und Umgebung unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen.