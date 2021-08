Spiel und Spaß für Kinder in Grevenbroich : Ferienwerk bietet Kindern im Sommercamp Abwechslung

Elfgen So viel Spaß hatten viele Kinder seit Monaten nicht mehr: Diese Woche findet das Sommercamp des Jugendferienwerks in Grevenbroich statt. Bei welchen Aktivitäten Kinder ihre Ferien dort genießen können.

Das Programm des Sommercamps ist trotz der Planungsunsicherheit breit aufgestellt. Am Montag lernten sich die Kinder bei Spielen kennen. Am Dienstag wurden Workshops angeboten, bei denen die Kinder etwa Spardosen selbst herstellen und bemalen konnten, Stühle bauen und einiges zum Thema Nachhaltigkeit lernen konnten. Für die nächsten Tage steht unter anderem eine Rallye durch Elfgen, ein Besuch bei der Feuerwehr, weitere Workshops sowie Programm am Wildfrei- und Ziegengehege an. „Zum Abschluss wollen wir am Freitag gemeinsam grillen“, sagt Giesa.