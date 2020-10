Kostenpflichtiger Inhalt: Kindertagesstätten in Grevenbroich : Jugendamt sucht Erzieher auf der Straße

Vertreter von Stadt und Kitas warben jetzt in der Fußgängerzone um Jobs in den Grevenbroicher Kindertagesstätten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Personal-Knappheit in den städtischen Kindertagesstätten führt zu ungewöhnlichen Aktionen. Vertreter von Stadt und Kitas werben in der Fußgängerzone für Jobs in den Tagesstätten.