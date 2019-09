Jugendamt in Grevenbroich : Jugendamt ist weiterhin auf der Suche nach neuen Pflegefamilien

Karin Unverhau ist Fachdienstleiterin im Jugendamt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich 61 Pflegekinder sind zurzeit in 51 Familien untergebracht, aktuell sind außerdem fünf Familien in der Bewerbungsphase, zukünftig als Pflegefamilien aktiv werden zu können. „Können wir feststellen, dass Anwärter alle harten und weichen Faktoren erfüllen, gehen wir viele Wege mit den Schützlingen in den Familien und unterstützen und begleiten engmaschig“, versucht Fachdienstleiterin Karin Unverhau in Worte zu fassen, was sich „nie nach Schema F formulieren lässt“.

Nämlich für Kinder ein neues Zuhause zu finden.

Um möglichst viel Auswahl zu haben und „auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt eine passende Familie“ finden zu können, sucht das Jugendamt weiter Pflegefamilien. „Keine Stadt hat davon genügend.“

Waisenkinder, so führt Karin Unverhau aus, sind es fast nie, die neue Mütter und Väter brauchen. Wer in Bereitschafts-, Kurzzeit- oder Dauerpflege übermittelt wird, bei dem liegen die Gründe für eine „Herausnahme aus der Herkunftsfamilie“, wie es im Amtsdeutsch heißt, in der eingeschränkten Erziehungsfähigkeit der Eltern, bedingt durch psychische Erkrankungen oder Sucht. Auch schwierige Lebenslagen wie beispielsweise unklare Perspektiven oder total Überforderung der Erziehungsberechtigten, ständig wechselnder Bezugspersonen fürs Kind, Gewalt oder Missbrauch können dazu führen, dass Jugendamt und Pflegekinderdienst Maßnahmen ergreifen. Ein „sensibles Thema, das mit Fingerspitzengefühl“ angegangen werden muss, denn nicht nur die Pflegeeltern in spe werden „streng geprüft“, wie Martina Richter vom Pflegedienst weiß. Zum erweiterten Führungszeugnis und einer Gesundheitsprüfung zählen intensive Gespräche, Hausbesuche und Lebensberichte zum Prüfverfahren. Ein über Monate laufendes Prozedere, in der alles stimmen muss, ehe die Aspiranten in die Kartei aufgenommen werden. Kommt dann vom sozialen Dienst die Anfrage, ein Kind unterzubringen – hier kooperiert Grevenbroich eng mit dem Kreis und dem Landschaftsverband – wird überlegt, welcher Bewerber optimal passen könnte. „Wäre Familie X ein Kandidat, sprechen wir“, erklärt Karin Unverhau. Passen die Faktoren, und hat die Familie Platz im Sinne von Raum, Zeit und im Herzen sowie die finanziellen Möglichkeiten, skizziert Karin Unverhau weitere zu klärende Punkte. „Die Familie soll ein glückliches Modell sein, Abbrüche, also die Kinder wieder aus der Lebenssituation nehmen zu müssen, gilt es unbedingt zu vermeiden“, weshalb „im Vorfeld so intensiv wie möglich geprüft werden muss.“ Durch Schonung sollen „Sicherheit und Stabilität“ gegeben werden, möglichst auch unter Einbeziehung der leiblichen Eltern – wenn sie denn wollen.