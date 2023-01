Neuwahlen bei St.-Sebastianus Jürgen Moll folgt Robert Hoppe als Brudermeister in Gindorf

Der Festgottesdienst am Patronatstag fand erstmals in der Vereinsgeschichte im Pfarrheim neben der Kirche statt, da das Gotteshaus saniert wird. Daran schloss sich das Patronatsfest in der Turnhalle an der Dr.-Hans-Wattler-Straße an. Mit sehr persönlichen Worten dankte Brudermeister Moll dem amtierenden Königspaar Thomas und Jenny Krempf für deren langes Aushalten in deren königlichem Amt während der Coronazeit. Jungschützenmeisterin Gabi Rodrigo verabschiedete die bisherigen Nachwuchsmajestäten Nico (Bambiniprinz) und Luca Peters (Schülerprinz). Die neuen Nachwuchsmajestäten, Jonas Vobis (Bambiniprinz), (Schülerprinz) und Luca Peters (Bruderschaftsprinz) erhielten ihre Amtsketten.