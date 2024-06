Brauchtum in Grevenbroich-Stadtmitte Jüngster Kronprinz der Schützen-Geschichte

Die Schauspieler ernteten großen Applaus, auch gab es Beifall für die Musik und den Gesang. So hatten die Spieler etwa „It’s Raining Men“ der Weather Girls zu einer GV-Version umgetextet („In Grevenbroich, Halleluja! In Grevenbroich. . .“). Und gleich zu Beginn hatte Heib das Lied „Strangers in the Night“ von Frank Sinatra in „Grevenbroich bei Nacht“ umgedichtet – mit etwas mehr Schützeninhalt, also nicht ganz so, wie es ein fiktiver Grevenbroicher Journalist einst geschlämmert hatte.