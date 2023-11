Hauptverdächtige aus Mönchengladbach Zoll-Einsatz gegen Schwarzarbeit auch in Grevenbroich und Jüchen

Info

Einsatz Das Hauptzollamt Krefeld hat mit seinem Einsatz am frühen Dienstagmorgen begonnen. In der Dunkelheit machten sich zahlreiche Beamte zu Fuß von einem Parkplatz aus auf den Weg zu einem Mehrfamilienhaus in Odenkirchen, in dem eine Vilezahl mutmaßlich illegal Beschäftigter untergebracht sein sollen.

Auswertung Der Zoll geht davon aus, dass die Auswertung der am Dienstag sichergestellten Beweismittel noch einige Zeit dauern wird. Der Einsatz gestaltete sich recht komplex.

Einsatzorte Schauplätze waren neben Mönchengladbach, Grevenbroich und Jüchen auch Korschenbroich, Meerbusch und Bergheim.