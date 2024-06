Neuer Solarpark, weitere Windräder in Planung Am Rand des Tagebaus wird die Energiewende sichtbar

Am Tagebau Garzweiler gibt es noch eine weitere Fotovoltaikanlage, ähnlich leistungsstark wie die am Autobahndreieck: Die Anlage mit dem Namen Garzweiler bringt in der Spitze 19,4 Megawatt Leistung und ist ebenfalls an einen Batteriespeicher angeschlossen. Die Kombi aus Solarkraftwerken und Energiespeichern gibt es zudem an den Tagebauen Hambach und Inden. In Hambach wird die Kapazität derzeit ebenfalls hochgefahren.