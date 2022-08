Für Grevenbroich und Jüchen : Volkshochschule legt neues Kursprogramm mit „Exoten“ auf

Maria Arduengo, Thomas Wolff und Iwona Jarczewski (v.l.) haben das neue Programm der Volkshochschule Grevenbroich/Jüchen vorgestellt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich/Jüchen Vom Hatha-Yoga über Gebärdensprache bis hin zu Chinesisch für Anfänger: Welche Bildungsangebote die VHS für das neue Semester bietet.

Die Volkshochschule Grevenbroich/Jüchen startet mit einem umfangreichen Programm in das zweite Halbjahr. In Summe 280 Bildungsangebote zählt das Programm, das längst nicht mehr nur aus Klassikern wie Englischkurs, „Zehn-Finger-Tippen“ oder Töpfern besteht. Auf dem Plan stehen für das neue Semester auch einige „exotische“ Kurse. Neu ist ein Kurs, in dem Teilnehmer Gebärdensprache erlernen können. „Der Kurs ist schon jetzt fast voll belegt, das Interesse ist groß“, sagt Iwona Jarczewski, die unter anderem für den Bereich Sprachen zuständig ist. „Es war sehr schwierig, einen Dozenten für Gebärdensprache zu finden“, sagt sie. Kommen weitere Interessenten, könnte für das nächste Semester ein weiterer Gebärdensprachen-Kurs an den Start gehen. Das Angebot ist bislang nur online zu finden.

Sprachentechnisch gibt es noch mehr zu bieten: Neben Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch gibt es nun zum ersten Mal auch Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Arabisch. Außerdem stehen Russisch und Polnisch auf dem Plan – und als Online-Angebot auch ein Schnupperkurs in Chinesisch. Ein „modifizierter“ Klassiker: ein Englischkurs, in dem die Sprache durch Rockmusik vermittelt werden soll. Im Unterricht soll auf die Geschichte der Musiker und ihre Songtexte eingegangen werden.

Neuigkeiten meldet die Volkshochschule auch aus dem Bereich „Gesundheit und Sport“. Mit dem Programm „Entspannter Start in den Tag“ soll Interessierten das sogenannte Hatha-Yoga nähergebracht werden. Außerdem ist ein Pilates-Kurs neu aufgelegt worden. Und auch Tanzkurse für Erwachsene haben’s ins Programm geschafft. „In unserem Tragetuchkurs erfahren Mütter, wie sie ihr Kind von der Geburt bis etwa zum zweiten Lebensjahr tragen können“, nennt Iwona Jarczewski ein weiteres Beispiel.

Wie Volkshochschulleiter Thomas Wolff erklärt, finden manche Kurse nach einem Hybrid-Modell sowohl in Präsenz als auch online statt. Im „Xpert-Lernnetzwerk“ treffen sich Teilnehmer virtuell. Einen Überblick über die Angebote für das zweite Halbjahr 2022 können sich Interessierte auf der im Januar neu gestalteten Webseite www.vhs-grevenbroich.de verschaffen. Dort sind alle Kursdetails sowie Gebühren gelistet. Einen guten Einblick gibt auch das 185 Seiten starke Kursprogramm in gedruckter Form. Das Semester beginnt am 19. September.

