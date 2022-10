Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen : Ab Freitag Ersatzverkehr – Köln-Pendler sollten mehr Zeit einplanen

Blick auf einen Bahnsteig am Bahnhof Grevenbroich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich/Jüchen/Rommerskirchen Die Verbindung zwischen Köln-Ehrenfeld und Rommerskirchen wird ab diesem Freitag, 14. Oktober, unterbrochen. Die Bauarbeiten betreffen Züge der Linien RE 8 und RB 27.

Wer mit der Bahn von Grevenbroich nach Köln oder in die andere Richtung fahren will, sollte ab dem heutigen Freitag, 14. Oktober, 20.30 Uhr, mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt genau über die Zeiten informieren. Wegen Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Köln-Ehrenfeld und Rommerskirchen unterbrochen. Als Ersatz verkehren Busse. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden die Arbeiten in drei Phasen aufgeteilt. Die letzte Phase läuft bis zum 10. November. Betroffen sind die Züge der Linien RE 8 und RB 27.

Zwischen Köln-Ehrenfeld und Rommerskirchen soll für die Gesamtdauer der Maßnahmen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, der unterwegs zusätzlich Halt in Köln-Bocklemünd einlegt. In der dritten Bauphase, die am 7. November beginnt, sollen Busse zum Ersatz nur auf der Strecke zwischen Köln-Ehrenfeld und Pulheim nötig sein. Die entsprechenden Fahrplanänderungen sollen im Online-Auskunftssystem der Deutschen Bahn hinterlegt sein. Auch erhalten Reisende Auskünfte über das Portal zuginfo.nrw sowie direkt an den Bahnsteigen.

Wie die Bahn bereits Anfang September mitgeteilt hatte, stehen recht umfangreiche Arbeiten auf der wichtigsten Schienenverbindung zwischen Grevenbroich und der Domstadt an. So sollen Gleise zwischen Köln-Ehrenfeld und Pulheim auf einer Länge von fünf Kilometern erneuert, 9000 Schwellen ausgetauscht und vier Weichen im Bereich Rommerskirchen ertüchtigt werden. Darüber hinaus sollen sogenannte Stopfarbeiten durchgeführt werden, hier will die Bahn insgesamt 26.000 Tonnen Schotter bewegen. Und auch die Oberleitungen bedürfen einer Erneuerung. Zudem stehen Brückenbauarbeiten bei Pulheim an. Das Investitionsvolumen liegt zusammengerechnet bei etwa elf Millionen Euro.