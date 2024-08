RWE-Forschungsstelle lädt zur Exkursion Mit dem Bus zu den „Hotspots“ der Rekultivierung

Die Exkursion durch das rekultivierte Gelände ist nicht die einzige Führung, die RWE in den Ferien anbietet. Es gibt innerhalb der laufenden Sommerferien noch zwei Touren, die Besucher auch in den Tagebau führen: am 7. und am 14. August, jeweils um 10 und um 13.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Einzelbesucher; mit einem geländegängigen Bus geht es unter anderem zu den großen Baggern im Tagebau, zu Windkraftanlagen und Solarparks. Gestoppt wird auch hier in der Rekultivierung. Eine Anmeldung für diese Touren, die an der Erftstraße bei Frimmersdorf beginnen, ist ebenfalls erforderlich (auch hier werden Interessenten gebeten, sich vorab beim RWE-Besucherdienst zu melden, da die Plätze begrenzt sind).