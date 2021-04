Kostenpflichtiger Inhalt: Windpark am Tagebau Garzweiler : Erstes XXL-Windrad geht ans Netz

Die Montage der riesigen Rotorblätter ist eine technische Herausforderung. Zum Einsatz kommt diverses Spezialgerät, darunter mehrere Kräne. Foto: RWE

Grevenbroich/Jüchen Die erste der sechs Riesen-Anlagen am Tagebau soll nächste Woche gestartet werden. Jede „Mühle“ ist in etwa so hoch wie der Düsseldorfer Rheinturm.