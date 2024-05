Rekultivierung bei Grevenbroich und Jüchen BUND fordert mehr Platz für Natur am Tagebau-Restsee

In Bezug auf den See fordern die Umweltschützer, dass neue Wohnbebauung in den geretteten Dörfern entsteht. „Eine Siedlungsentwicklung für Privilegierte am Seeufer lehnen wir ab“, heißt es beim BUND, der auch einen „Halligalli-Tourismus“ und „Riesenparkplätze“ ablehnt. Zwischen dem östlichen Ufer des Sees soll nach Vorstellungen der Umweltschützer ein Lebensraum für gefährdete Wiesenbrüter entstehen, insbesondere für die Grauammer. Weiterhin sollen Wirtschafts- und Radwege in einigem Abstand zum Ufer angelegt werden, um einen beruhigten Raum für die Fauna zu schaffen. In Sachen Ufer fordert der BUND zudem eine Nutzung für Fotovoltaik-Anlagen: Über Jahrzehnte würden sich die Seeböschungen für die Stromerzeugung mithilfe von Solar-Technik anbieten. Ähnliche Vorschläge waren in der Vergangenheit auch von anderen Akteuren formuliert worden.