Kleinstes Schützenfest in Grevenbroich Münchrather feiern Jubiläumsschützenfest

Das kleinste Schützenfest in Grevenbroich ist auch das erste in dieser Saison: Zurzeit wird in Münchrath feste gefeiert. Die St. Hubertus Schützen-Kirmesgesellschaft Münchrath hat nur um die 50 aktive Schützen – eigentlich nicht wenig für einen Ort mit rund 360 Einwohnern. Das Zelt ist klein, war aber bis jetzt immer voll. Am Freitag spielten zur Krönung erstmals „Die Kleinenbroicher“ auf. Ach ja: In Münchrath wird ein vages Jubiläum gefeiert: Fest steht, dass vor 150 Jahren Schützenfest gefeiert wurde. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es das Sommerbrauchtum schon länger gibt, dokumentiert ist das jedoch nicht.