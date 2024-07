Jubiläums-Schützenfest in Orken Königin Melanie regiert die Orkener Jubiläums-Schützen

Getoppt wurde die Stimmung allerdings am darauffolgenden Abend. „Wir haben sämtliche Rekorde gebrochen, so voll wie am Samstag war es noch nie in unserem Zelt“, schwärmt der Schützenpräsident. Die Wogen schlugen derart hoch, dass die Band „Klangstadt“ noch für eine weitere halbe Stunde verpflichtet werden musste. Auch in diesem Jahr feiern die Orkener wieder in einem teiloffenen Zelt, dem ein Biergarten mit Cocktailbar vorgelagert ist. „Das Konzept ist aufgegangen“, meint Manfred Holz.