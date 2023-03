Neue Sterbe- und Trauerbegleiter in Grevenbroich Jona-Hospizbewegung bildet ehrenamtliche Begleiter aus

In diesem Jahr will das Jona-Team seine Hospizarbeit wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. „Das ist leider während der Corona-Zeit etwas zu kurz gekommen“, bedauert Marion Berthold. Weiterhin angeboten wird der Trauertreff, der jeweils am ersten Montag eines Monats von 17 bis 19 Uhr in der Jona-Zentrale am Ostwall 1 in Grevenbroich stattfindet.