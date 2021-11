Diamathochzeit in Hemmerden : Eheleute Friedl verbindet die Liebe zur Musik

Grevenbroich Ernst Friedl und seine Frau Johanna könnten ein Buch über ihr bewegtes Leben schreiben, in dem die Musik eine tragende Rolle spielte. Am 24. November vor 60 Jahren gaben sich die beiden vor dem Düsseldorfer Standesbeamten das Ja-Wort. Nun feiern sie Diamanthochzeit.

Geboren wurde Ernst Friedl (87) in Scheven in der Eifel. Mit seinen Eltern und zwei Schwestern zog er nach Neuss , dann zu den Großeltern ins Sudetenland, wo er einige Zeit im Lager verbrachte und schließlich über das Rote Kreuz zurück in den Westen kam. Da sein Vater im „Krieg geblieben“ und seine Mutter „ausgebombt war“, zog Ernst zu einer Tante nach Düsseldorf und studierte Musik in Köln . 1966 baute er die Kreisjugendmusikschule auf, die er bis 1970 leitete. Im Anschluss wechselte er ans Neusser Humboldt-Gymnasium. Friedl hatte früh sein Faible für Judo erkannt: „Es hat mir geholfen, mich wehren zu können“, erzählt der 87-Jährige.

Ähnlich bewegt war die Kindheit von Johanna Friedl (81). Sie wurde als jüngstes von sieben Kindern in Oberschlesien geboren. Als die Eltern in den Westen flohen, blieben die drei jüngeren Kinder bei einer Tante. Vier Jahre später wurde Johanna durch das Rote Kreuz nach Düsseldorf gebracht. Nach dem Tod des Vaters zog die Familie nach Gierath. Johanna besuchte dort die Volksschule und später die Realschule in Mönchengladbach. Nach einer Lehre bei der Post machte sie eine Ausbildung, mit der sie lange an verschiedenen Musikschulen in der Früherziehung arbeitete.