Spiritueller Zwischenruf Jesus kam, sah und – liebte

Je unsicherer die Zeiten, desto mehr sehnen sich die meisten Menschen nach einer starken Führungsgestalt. Das ist in der Politik zu beobachten, aber auch in den Religionen. Auch unsere katholische Tradition ist nicht frei davon, Christus in solch einem glanzvollen Licht zu verherrlichen: „Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit“ lautet ein gern gesungener Kehrvers. „Ich kam, sah und siegte“, fasste der römische Imperator Julius Caesar den Verlauf einer Schlacht kurz und knapp zusammen. Kein Wort, das zum biblischen Jesus passt.