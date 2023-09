Gemeinsames Projekt von Kirche und Caritas in Grevenbroich Jeden Donnerstag geht’s ins „Café Alltäglich“

Das „Café Alltäglich“ hat sein Vorbild in Kapellen, dort gibt es diesen „Treff mit Hilfe“ bereits seit neun Jahren. Weil das Innenstadt-Projekt so gut angekommen ist, denken die Organisatoren nun über weitere Angebote nach. „In den südlichen Stadtteilen fehlt ein solcher Treffpunkt“, sagt Birgit Steins. „Ein ,Café Alltäglich‘ hätten sich auch Senioren gewünscht, die aus Gustorf oder Frimmersdorf zum Frühstücken in die Innenstadt kommen und dafür umständliche Anfahrten in Kauf nehmen müssten. Nun soll nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht werden.