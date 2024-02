Karneval 2023 in Grevenbroich Im Grevenbroicher Rathaus haben jetzt Prinzenpaar und Dreigestirn das Sagen

Da können sich die Grevenbroicher aber auf was gefasst machen: Denn diesmal regieren gleich zwei Karnevalsgesellschaften bis Aschermittwoch die Stadt. Überwältigt vom Sturm der Narren auf den Verwaltungstempel, kapitulierte Bürgermeister Klaus Krützen und vergab den roten Rathaus-Schlüssel am Donnerstag erstmals in doppelter Ausführung – einen erhielt der Gustorfer „Sprötz-Trupp“, den anderen die Orkener „Grielächer“. Seit Altweiber sind die Jecken wieder an der Macht.