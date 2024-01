Karneval 2024 in Grevenbroich An Altweiber wieder jecke U16-Party in der Alten Feuerwache

Der Verein „Alte Feuerwache“ organisiert am Donnerstag, 8. Februar, wieder eine U16-Karnevalsparty für Schüler der Klassen fünf bis neun. Rund 400 Kinder und Jugendliche können an Altweiber von 14 bis 17 Uhr das Karnevalsfest in einem geschützten Rahmen ordentlich feiern.