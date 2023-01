Karneval in Grevenbroich Party für 400 Kinder und Jugendliche im Saal der Alten Feuerwache

Die Tickets können im Vorverkauf ab dem 30. Januar in allen Sekretariaten der weiterführenden Schulen in Grevenbroich und Jüchen sowie im Familienbüro an der Breite Straße zu einem Preis von sechs Euro erworben werden. Außerdem ist ein Kauf auch online über die Webseite altefeuerwache-gv.de möglich. Bei Verfügbarkeit können die letzten Eintrittskarten an der Tageskasse für acht Euro ergattert werden.