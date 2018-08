Grevenbroich: Jazz-Picknick im Stadtpark

Grevenbroich Bis 2020 soll der stark verwilderte Stadtpark wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden – so wie ihn damals der Landschaftsarchitekt Georg Penker plante.

Im Jahr 2020 jährt sich die Landesgartenschau zum 25. Mal. Bis dahin soll der stark verwilderte Stadtpark wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden – so wie ihn damals der Landschaftsarchitekt Georg Penker plante. Dieses Ziel hat sich der Förderverein um Johannes Haas gesetzt. Einiges ist bereits getan worden, vieles liegt noch vor den Aktiven. Um für ihre Arbeit zu werben, veranstalten sie am Sonntag, 12. August, das erste Jazz-Picknick im Park. Um 14 Uhr geht es los.