„Himmel un Ääd“ in Galerie Dielämmer Grevenbroich : Künstlerischer Spagat in Wort und Bild vom Himmel bis zur Erde

Künstlerischer Spagat in Wort und Bild vom Himmel bis zur Erde

„Himmel un Ääd“ in Galerie Dielämmer Grevenbroich

() Das Künstlerehepaar Janne Gronen und Dieter Stürmann serviert bis Anfang Mai in der Galerie Judith Dielämmer „Himmel un Ääd“. Gemeint sind nicht Kartoffelpüree und Apfelmus, sondern Fotos, Malerei und Lyrik, die den Spagat vom Himmel bis zur Erde schaffen.

Dieter Stürmann ist ausschließlich mit Fotos vertreten, die etwa Kondensstreifen am morgendlichen Winterhimmel zeigen. Sind das bodenständige Menschen, die ihre Gießkannen auf dem Friedhof Neuenhausen akribisch abstellen? Diese Aufgeräumtheit war für den 70-Jährigen ebenfalls ein Anlass, um auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Vieles davon entstand auf Urlaubsreisen. In der Bretagne reizte ihn Land-Art in Form von Kreisen im Sandstrand als Motiv, das nach ein paar Stunden wieder verschwinden würde. Die Kugel aus verspiegeltem Glas auf dem Teich von Schloss Dyck spiegelt den Himmel wider. Himmel und Erde auf sehr traditionelle Weise hat Dieter Stürmann auf einem Foto von der Kastanienallee im Schlosspark auf einem Foto festgehalten. Und er drückte ebenfalls auf den Auslöser, als sich seiner und der Schatten seiner Frau auf einer Waschbetonfläche abzeichnet.