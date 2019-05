Plakat-Aktion an Grevenbroicher Straßen : Jäger warnen vor Gefahr aus dem Wald

Plakat-Aktion an Grevenbroicher Straßen

Thomas Gigowski, Herbert Philipps, Robert Edwin und Dirk Decker (v.l.) warnen am Kraftwerk Neurath vor Wildunfällen. Auf der Landstraße 375 kann es jederzeit zum Wildwechsel kommen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Waidmänner aus Grevenbroich haben an mehreren Straßen im Stadtgebiet großflächige Plakate postiert. Sie warnen damit vor einer tödlichen Gefahr, die jederzeit aus dem Wald kommen könnte.

Dutzende Tote, mehr als 3000 Verletzte und eine halbe Million Euro Sachschaden jährlich: Alle 2,5 Minuten kollidiert in Deutschland ein Reh, ein Wildschwein oder ein Hirsch mit einem Fahrzeug. Um Unfällen vorzubeugen, haben Jäger aus Grevenbroich jetzt Initiative ergriffen. Mit großflächigen Plakaten warnen sie Auto- und Motorradfahrer vor der gefährlichen Kollision mit heimischen Wildtieren.

Eines dieser Plakate hängt an der Gabionenwand vor dem Neurather Kraftwerk, direkt an der vielbefahrenen Landstraße 375. Aus gutem Grund: „Auf dieser Strecke wird oftmals schneller als die erlaubten 70 km/h gefahren“, sagt Dirk Decker, Leiter des Hegerings für Grevenbroich und Rommerskirchen. Ein Zusammenstoß mit einem Tier, das aus den angrenzenden Waldgebieten kommt, könnte böse ausgehen. „Bisher verlief das noch glimpflich“, sagt Revierpächter Thomas Gigowski. Zwar nicht für die beiden trächtigen Ricken und den Dachs, die seit Anfang April auf der L 375 ihr Leben verloren, wohl aber für die beteiligten Autofahrer. Sie blieben unverletzt, lediglich Blechschäden war zu beklagen.

So hat ihr Bezirk im Rhein-Kreis Neuss abgestimmt

Europawahl 2019 : So hat ihr Bezirk im Rhein-Kreis Neuss abgestimmt

Schäden in Leverkusens Waldgebieten sind überschaubar

Sturm Eduard : Schäden in Leverkusens Waldgebieten sind überschaubar

Der zunehmende Verkehr führe dazu, dass sich Wildtiere und Kraftfahrzeuge immer öfter auf der Straße begegnen. „Seit 1975 ist die Zahl der Wildunfälle in Deutschland um das Fünffache gestiegen“, weiß Decker. Alleine in Nordrhein-Westfalen kam es 2017/18 zu 32.530 Zusammenstößen mit Reh-, Dam-, Rot- und Schwarzwild. „Hier besteht Lebensgefahr“, sagt Thomas Gigowski. Denn kommt es zum Crash mit einem Wildtier, wirken starke Kräfte: Die Wucht, mit der etwa ein Wildschwein in die Frontpartie eines Autos einschlägt, entspricht dem Gewicht eines ausgewachsenen Nashorns: 3,5 Tonnen.