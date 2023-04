Spiritueller Zwischenruf Ist Ostern eigentlich normal?

Ganz normal Ostern feiern. In diesem Jahr scheint sich das Hochfest von den sogenannten Vor-Coronajahren nicht zu unterscheiden. Es gibt wieder Warteschlangen an den Sicherheitschecks der Flughäfen. Die Autolawinen ergießen sich in die Urlaubsgebiete nach Norden an die See und nach Süden in die Berge. Die Hotels sind gut ausgebucht. Man feiert wieder unbeschwert im Familien- und Freundeskreis. Auch bei den Gottesdiensten gibt es schon längere Zeit keine Einschränkungen mehr. Wer in den früheren Jahren jedoch schon nicht verreisen konnte oder allein war, der wird es auch in diesem Jahr nicht besser haben. Und die Menschen, die vor eins, zwei Jahren noch gesund waren, würden sich jetzt lieber diese Zeit zurückwünschen – auch wenn Lockdown wäre. Es ist alles normal.