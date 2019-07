Strukturmittel für ambulante Versorgung : Grevenbroich ist jetzt Ärzte-Fördergebiet

Grevenbroich Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat Grevenbroich mit Jüchen und Rommerskirchen in ihren Strukturfonds aufgenommen. Ziel ist es, mit Hilfe von Fördergeldern die ambulante Versorgung perspektivisch sicherzustellen.

Fördergebiete Die Liste der Fördergebiete wird turnusmäßig aktualisiert. In insgesamt 20 Regionen wird die KV Nordrhein weiterhin Finanzmittel für eine Verbesserung der Versorgung bereitstellen. Neu in die Liste aufgenommen wurden die Stadt Solingen und der sogenannte Mittelbereich Grevenbroich mit Jüchen und Rommerskirchen.

Ausschlaggebend für die Wahl der Fördergebiete ist eine Analyse der aktuellen Versorgungsgrade, der Altersstruktur der vor Ort tätigen Hausärzte sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. „Im Mittelbereich Grevenbroich liegt das Durchschnittsalter der Hausärzte bei 54 Jahren“, sagt Schneider. Die Aufnahme in die Förderliste sei daher perspektivisch ausgelegt, also mit Blick in die Zukunft. „Ziel ist es, den Status quo in diesem Gebiet zu erhalten, es soll sich nichts verschlechtern“, so der KV-Sprecher.