Neuwahlen beim Ortsverband : Isabell Breuer übernimmt Vorsitz der CDU in Kapellen

Kapellen Die Kapellener CDU steht unter neuem Vorsitz. Isabell Breuer hat nun die Regie übernommen. Ihre langjährige Vorgängerin Maria Becker kandidierte nicht mehr für den Führungsposten.

Isabell Breuer war von ihrer Vorgängerin vorgeschlagen worden. Einen der Schwerpunkte der Arbeit im Ortsverband sieht Breuer in der Familienpolitik. „Wir haben den größten Anteil an Kindern im Stadtgebiet.“ Die Kapazitäten der Grundschule und der Kitas müssten ausgebaut werden. Darüber hinaus kündigt Isabell Breuer einen Bürgertreff zu den umstrittenen Bebauungsplänen an der Schubert- und Stifterstraße an. Nach Ansicht der Union in Kapellen, so Breuer, soll der Bereich an der Schubertstraße „als Erweiterungsfläche für die Grundschule vorgehalten werden“.