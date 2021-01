Kostenpflichtiger Inhalt: Austattung der Schulen in Grevenbroich : Alle Oberstufenschüler der Klassen 11 und 12 erhalten iPads

Der Einsatz von iPads soll das digitale Lernen an den weiterführenden Schulen künftig deutlich erleichtern. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Grevenbroich In den nächsten zwei Wochen sollen 1162 iPads und Notebooks an Grevenbroicher Oberstufenschüler und Lehrer ausgeliefert werden. Damit kommen an den weiterführenden Schulen insgesamt bald 2500 Geräte auf 5000 Schüler.