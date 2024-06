Politik in Grevenbroich Politiker fordern Integrationsbüro für das Bahnhofsviertel

„Mein Grevenbroich“ schlägt ein Quartiersbüro vor, das etwa gemeinsam mit Verbänden wie der Caritas, der Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt betrieben werden könne. Die Idee dahinter: Sozialarbeiter oder andere Fachleute sollen an zentraler Stelle die Grundwerte von Demokratie und Menschenrechten sowie Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens vermitteln. Aber auch Gewalt-, Kriminalitäts- und Extremismus-Prävention müsse dort stattfinden – in Zusammenarbeit mit der städtischen Ordnungsbehörde und der Kreispolizei. Zudem soll den Bewohnern des Viertels eine Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in der Stadt ermöglicht werden.