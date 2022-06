Volkslauf in Grevenbroich : Innenstadt wird für City-Lauf gesperrt

Der City-Lauf wird auch in diesem Jahr viele junge Teilnehmer zählen: Es haben sich einige Schüler und Kita-Kinder angemeldet. Foto: SG Neukirchen-Hülchrath/Stefan Doemelt www.comrhein.de

Grevenbroich Die Großveranstaltung dürfte am Freitag Tausende ins Stadtzentrum ziehen. Was zum Rahmenprogramm zählt und was Autofahrer an diesem Tag in der City beachten sollten.

Diesen Freitag um 17.30 Uhr fällt der Startschuss für den ersten großen Volkslauf nach zweijähriger Pause in Grevenbroich: Dann findet die sechste Auflage des City-Laufs statt. Beim letzten Lauf vor Corona im Jahr 2019 waren es mehr als 2500 Teilnehmer gewesen, diesmal haben sich deutlich weniger angemeldet. Trotzdem: 1630 Läufer wollen an den Start gehen, es ist also davon auszugehen, dass die Veranstaltung neben den Sportlern viele Hundert Zuschauer in die City ziehen wird.

Das wirkt sich auch auf die Verkehrslenkung aus: Große Teile der Innenstadt werden für das Event gesperrt, darunter die Bahnstraße im Bereich der Erftbrücke (nahe Breite Straße), die Karl-Oberbach-Straße, die Straße Am Ständehaus sowie die Schloßstraße. Die Straßen sind ab 15 Uhr beziehungsweise ab 15.45 Uhr gesperrt. Wie Organisator Willy Helfenstein von der SG Neukirchen-Hülchrath erklärt, werden auch Parkverbotszonen eingerichtet – Autos dürfen von 12 Uhr an bis 22 Uhr nicht dort abgestellt werden.

Die Parkverbote und Straßensperrungen sollen nach 22 Uhr aufgehoben werden, sobald die letzten Teilnehmer am Zielpunkt (Marktplatz) eingelaufen sind. „Der letzte Lauf des Tages beginnt um 20.40 Uhr, es ist der Zehn-Kilometer-Lauf“, sagt Willy Helfenstein, der an der Spitze des Orga-Teams steht. Er weiß rund 100 Helfer hinter sich – viele von der SG Neukirchen-Hülchrath, viele aus dem Läuferkreis, einige von der Streckenabsicherung.

„Hotspot“ der Veranstaltung wird der Bereich zwischen Erftbrücke an der Breite Straße (dort ist der Startpunkt für alle Läufe) und dem Marktplatz sein. In diesem Bereich findet auch das Rahmenprogramm statt: Am „Eingang“ der Veranstaltung werden Trommler den Läufern ordentlich einheizen, hier werden auch die meisten Zuschauer erwartet. Aus diesem Grund ist die Breite Straße an den Rändern mit Drängelgittern gesichert, es wird aber geregelte Übergänge geben, kündigt Helfenstein an.

Zum Rahmenprogramm zählen zudem eine Hüpfburg auf dem Marktplatz, Kinderschminken sowie Infostände – „vom Lauf-Ausstatter bis hin zur Gesundheitsberatung“, sagt Willy Helfenstein. Außerdem soll es einen Imbiss und Getränkestände geben, unter anderem für alkoholfreie Cocktails.

(cka)