Werbering Grevenbroich : Innenstadt-Händler einigen sich auf Kernöffnungszeit

Grevenbroich Der größte Teil der Geschäftsleute hat sich jetzt auf eine Kern-Öffnungszeit in der Innenstadt geeinigt. Demnach sind die Läden künftig von montags bis freitags in der Zeit von mindestens 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr.

Das Vorstandsmitglied hatte unlängst eine Umfrage den Händlern gestartet. Das Ergebnis: „Nur vier von 75 befragten Geschäftsleuten antworteten, dass sie sich aus unterschiedlichen Gründen nicht an die Kernöffnungszeiten halten würden.“ Zudem hätten viele Händler die Rückmeldung gegeben, „dass sie sowieso diese Zeiten einhalten oder – wie im Montanushof oder in der Coens-Galerie – längere Ladenöffnungen anbieten.“

Nachdem sowohl in den sozialen Medien als auch bei Kundengesprächen immer wieder auf die unterschiedlichen Öffnungszeiten hingewiesen wurde, hatte der Werbering eigene Recherchen angestellt. „Ja, es ist wahr, einige Händler öffnen früher als andere. Manche wiederum lassen ihr Geschäft länger geöffnet als die Mehrheit“, sagt Göbbels. Im Vergleich zu anderen Mittelstädten, die wie Grevenbroich eher von inhabergeführten Geschäften als mit Filialbetrieben besetzt sind, schneide die Schlossstadt „aber gar nicht so schlecht ab“, urteilt das Vorstandsmitglied. Da viele Inhaber oft selbst hinter der Ladentheke stehen, sei es verständlich, „dass diese nach einem Zehn-Stunden-Tag oder einer 50- bis 60-Stunden-Woche auch mal Feierabend haben möchten“, sagt Göbbels. „Vor- und Nacharbeit gehören neben den Öffnungszeiten auch zum Tagesgeschäft.“

Im Rahmen der Umfrage sei auch deutlich geworden, dass Branche und Saison ebenfalls Einfluss auf die Öffnungszeiten haben. „Im Herbst hat etwa ein Fahrradgeschäft weniger zu tun als im Frühjahr. Ist doch klar, dass dann die Öffnungszeiten individuell angepasst werden“, berichtet Victor Göbbels. Bäcker und Metzger hingegen seien oft schon dann aktiv, wenn sich die meisten potenziellen Kunden noch in ihren Betten umdrehen würden. „Muss dann am frühen Abend oder am Samstagnachmittag die Auslage mit Nussecken und Co. noch reich gefüllt sein?“, fragt Göbbels und meint: „Die meisten Kunden verstehen, dass dies nicht sein muss und planen ihren frühzeitigen Einkauf.