Engagement für Tiere : Grevenbroicherin kümmert sich um Igel in Not

Wevelinghoven Seit acht Jahren kümmert sich Inge Lempka in Grevenbroich um hilflose Igel. Vergangenes Jahr wurden ihr 380 Tiere gebracht – so viele wie nie zuvor. Einige überwintern sogar bei ihr zuhause.

Die Aufzucht-Milch schmeckt „Roberta“ richtig gut: Sie saugt die Milch aus der kleinen Spritze, dabei ist ein leises Schmatzen zu hören. Die erst drei Monate alte Igel-Dame liegt eingewickelt in einem flauschigen Handtuch, das Inge Lempka in ihrer linken Hand hält. Die Wevelinghovenerin ist für „Roberta“ und viele andere Igel eine Art Ersatz-Mama. Eine Mama, die sich rührend um sie kümmert und ihnen sogar Namen gibt. Seit acht Jahren kümmert sich die 56-Jährige um die stacheligen Tiere – freiwillig, aus Leidenschaft. „Wenn jemand einen verletzten Igel zu mir bringt, kann ich nicht Nein sagen“, sagt sie. „Ich finde die Tiere einfach niedlich.“

Immer wieder melden sich Menschen bei ihr, die hilflose Igel finden. Auch „Roberta“ kam so zu ihr. Eigentlich sind Igel nachtaktiv. „Sie saß wohl tagsüber wach und hilflos alleine im strömenden Regen“, erzählt Lempka von dem, was die Finder aus Giesenkirchen ihr berichtet haben. „Sie kam am 11. Januar zu mir und hat nur 200 Gramm gewogen. Das ist eindeutig zu wenig.“ Die Wevelinghovenerin päppelt das Igel-Baby auf, mittlerweile wiegt „Roberta“ 225 Gramm. „Sie wird wohl noch etwas länger bei mir bleiben“, sagt Lempka, die sich manchen Schützlingen mehrere Wochen annimmt, bis sie wieder fit sind und ausgewildert werden können. „Igel sind keine Tiere, die man zu Hause halten kann“, betont Lempka. Bis „Roberta“ ausgewildert werden kann, werden jedoch noch einige Wochen vergehen. „Sie bräuchte zu dieser Jahreszeit mindestens 500 Gramm, eher 600.“

So kommt es, dass einige Tiere auch bei Inge Lempka Winterschlaf halten. Momentan kümmert sie sich um sieben Igel, in Spitzenzeiten sind es bis zu 40 Tiere. Überhaupt werden ihr Jahr für Jahr mehr Igel vorbeigebracht. „Vergangenes Jahr hatte ich 380 Zugänge. Das sind so viele wie noch nie“, berichtet Lempka, die beruflich als Friseurin arbeitet und die Tiere in ihrer Freizeit versorgt – häufig braucht sie dafür mehrere Stunden. „Durch den heißen Sommer kamen 2018 sehr viele Igel, darunter außergewöhnlich viele Babys. Allein im Juli habe ich mich um 70 Igel-Babys gekümmert, die ohne Mutter gefunden wurden“, sagt die Tierfreundin, die sich das mit der extremen Hitze erklärt: „Es gab kaum Wasser, kaum Insekten – viele Igel-Mütter haben ihre Babys verlassen.“ Die verwaisten Igel fiepen wie Vögel, „manche wissen gar nicht, dass es Igel sind, die nach ihrer Mutter schreien“, sagt Lempka.

Oftmals werden Igel bei der Gartenarbeit gefunden. „Die Tiere schlafen zum Beispiel in Komposthaufen oder im Laub unter Büschen.“ Lempka berichtet von Igeln mit Schnittwunden, oftmals versehentlich von Menschen bei der Arbeit mit Rasentrimmern zugeführt. Die Tiere verletzen sich aber auch, wenn sie von Katzen oder Vögeln wie Elstern und Krähen gegriffen werden. In ihrem kleinen „Krankenhaus“ versorgt „Igel-Mama“ Lempka ihre Schützlinge, zahlt im Notfall Behandlungen durch ausgebildete Tierärzte aus eigener Tasche. „Ich freue mich immer über Spenden, auch über Futterspenden“, sagt sie mit Blick auf die Kosten, die ihr dadurch entstehen.

In den großen Boxen, die sie eigens für die Tiere hat anfertigen lassen, sind sie geschützt und können sich erholen. Was Igel gerne fressen? „Katzenfutter“, sagt Inge Lempka. „Und Rührei.“ Jeden Tag bereitet sie den Stacheltieren Rührei zu. „Hühnchen mögen sie auch“, erzählt die Wevelinghovenerin mit einem Schmunzeln. Igel-Babys zieht sie mit einer speziellen Aufzucht-Milch groß, manche haben noch ganz weiche Stacheln. „Am Stachelkleid lässt sich auch gut das Alter abschätzen. Je heller die Stacheln, desto jünger der Igel.“ Erst nach zwei Wochen öffnen Baby-Igel ihre schwarzen Augen. Ob es ihr nicht schwerfällt, die Kleinen nach einiger Zeit auszusetzen? Schließlich füttert sie sie bis zu sieben Mal am Tag – auch nachts. „Anfangs fiel es mir schwer. Da habe ich mich noch gefragt: ,Schaffen sie es auch wirklich?’ Mittlerweile habe ich damit keine Schwierigkeiten mehr. Igel sind schließlich Wildtiere.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Inge Lempka weniger liebevoll um „Roberta“, „Gustav“, „Jim Knopf“ und Co. kümmert. Ausgewildert werden die meisten bis Oktober – und zwar überwiegend an den Orten, an denen sie auch gefunden wurden. „Igel kennen ihre Umgebung“, sagt sie. Eine Ausnahme: Wenn Igel etwa an einer stark befahrenen Straße gefunden wurden. „In solchen Fällen setze ich sie in verwilderten Gärten aus, die etwas weiter von Straßen entfernt sind.“

Info Eine Grevenbroicherin hilft Igeln in Not Kontakt Wer eine Nachricht an die Mailadresse igelhilfegrevenbroich@t-online.de schickt, kann Inge Lempka erreichen. Die Nachrichten laufen auch auf ihrem Mobiltelefon auf. Sie freut sich auch über Spenden. Wissenswertes Wirklich spitz sind Igel-Stacheln meist erst dann, wenn sich die Tiere einrollen und ihre Stacheln aufstellen.