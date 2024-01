Breitbandausbau in Grevenbroich Deutsche Glasfaser gibt Info-Termine für Ortsteile bekannt

Darüber hinaus steht eine Infomobil-Tour durch die Stadt an. Dafür sind sechs Termine an fünf Orten festgelegt worden: Am 27. Januar macht das Glasfaser-Mobil Halt bei Rewe in Frimmersdorf, am 3. Februar bei Rewe am Marktplatz in Wevelinghoven, am 17. Februar bei Rewe in Kapellen, am 24. Februar auf dem Parkplatz „Zur Wassermühle“ in Gindorf, am 2. März bei Trinkgut an der Zuckerfabrik in Wevelinghoven und am 9. März im Monti am Ostwall. Die Zeiten: jeweils von 10 bis 18 Uhr (im Monti ab 11 Uhr). Die Deutsche Glasfaser ist mit ihrem Ausbauvorhaben in Grevenbroich nicht allein: Auch der Anbieter Westconnect strebt einen Ausbau im Stadtgebiet an.