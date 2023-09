Seit einem Monat hat niemand aufgeräumt Grevenbroicher Industriegebiet verkommt weiter zur „Trucker-Müllkippe“

Vier Wochen ist es her, dass die Unabhängige Wählergemeinschaft Grevenbroich um Fraktionschef Rolf Göckmann in einem Rats-Antrag auf die Zustände im Industriegebiet Ost hingewiesen hat. Passiert ist seitdem nichts. Noch immer wimmelt es in der Böschung an der Zeppelinstraße vor Unrat. Plastik-Verpackungen, Papier, Abfall in Kisten, Behälter mit Fäkalien: Es ist derselbe Müll, der schon vor vier Wochen dort lag und offenbar von Lkw-Fahrern stammt, die wohl mangels Alternativen am Rande des Industriegebiets übernachten oder das Sonntags-Fahrverbot absitzen.