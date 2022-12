Buch aus Grevenbroich Kapellener Autorin verarbeitet Afrika-Erlebnisse in Roman

Inspiriert sei der Gesellschaftsroman von ihren eigenen Erlebnissen in Südafrika, erzählt die Autorin. Als sie im Jahr 1995 zum ersten Mal das Land besucht habe, sei sie 16 Jahre alt und Südafrika mitten im Umbruch von der Apartheid zur Rainbow Nation gewesen. Den Rassismus habe sie mit eigenen Augen gesehen: In Erinnerung geblieben sei ihr zum Beispiel, wie schwarze Menschen schlecht bezahlt in Häusern weißer Menschen arbeiten mussten. Auch mit anderen Problemen sei sie in ihrer Zeit in Südafrika in den 1990er und 2000er Jahren konfrontiert worden, darunter Gewalt und Armut. Auf der anderen Seite sei sie von der Lebensfreude der südafrikanischen Menschen begeistert. Ihre damaligen Erlebnisse habe sie nun in ihrem neuen Roman verarbeitet.