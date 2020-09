Auf dem Marktplatz : In Wevelinghoven gibt es einen Hauch von Kirmesgefühl

In Wevelinghoven gibt es einen Hauch von Kirmesgefühl

Wevelinghoven Der Duft von frischem Popcorn und gebrannten Mandeln, Curry-Wurst mit Pommes oder ein Fischbrötchen: So duftet es nach Kirmes. Keine Fata Morgana – sondern handfester Schmaus auf dem Wevelinghovener Markt

Heißhunger auf ein Fischbrötchen? Lust auf gebrannte Mandeln oder einen Crêpe? Dann ist der Marktplatz in Wevelinghoven derzeit die erste Adresse für alle, denen die Absage aller Schützenfeste kulinarisch zusetzt. Um den gebeutelten Schaustellern wenigstens ein bisschen unter die Arme zu greifen, hat die Stadt vier Betreibern erlaubt, einen streng nach Corona-Regeln funktionierenden Budenzauber aufzustellen.

„Über die sozialen Netzwerke und durch Mund-zu-Mund-Proganda hat es sich schon herumgesprochen, dass wir hier sind“, freut sich Rosemarie Holtappels-Giesen. Sie bietet süße Spezialitäten an – bis hin zum Liebesgruß per Zuckerguss auf dem Lebkuchenherz. „Es ist sehr gut, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, wenigstens etwas einzunehmen“, sagt die Chefin der süßen Versuchungen. Das helfe sehr.

Jeweils mittags um 12 Uhr kurbelt Niko Gössing die Rollos seines Imbisswagens hoch. Er teilt sich seinen Standplatz in Wevelinghoven mit Imbiss Vautz. Wöchentlich abwechselnd ist mal der eine, mal der andere an der Reihe. „Wir hatten schon vor längerer Zeit die Idee, uns hier zu präsentieren“, sagt Gössing. Entsprechende Anträge an die Stadt seien vor knapp zwei Wochen plötzlich positiv beantwortet worden.