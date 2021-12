Katharina und Georg Schmidt aus Grevenbroich : In Rumänien geschlossene Ehe dauert schon 60 Jahre an

In Rumänien geschlossene Ehe dauert schon 60 Jahre an

Grevenbroich Ihre gemeinsame Leidenschaft sind Publikationen über ihre alte Heimat Rumänien, dort lernten sich die Schmidts damals kennen. Wie ihre Vergangenheit die beiden heute verbindet.

Katharina und Georg Schmidt lernten sich als „Banater Schwaben“ in Rumänien kennen und schlossen dort vor 60 Jahren den Bund der Ehe. Am zweiten Weihnachtstag feiert das Paar seine Diamanthochzeit.

Geschichtlich interessiert sind beide Jubilare. Ein ganzes Regal selbst produzierter Publikationen über ihre alte Heimat können sie vorweisen. In diese wurden die Vorfahren der Schmidts im 18. Jahrhundert vom Hause Habsburg angesiedelt, um die damalige Krondomäne Banat urbar zu machen. Katharina (82) wurde in Kleinjetscha geboren, besuchte die Deutsche Pädagogische Lehranstalt in Temeswar, der Hauptstadt des Banats, um im Anschluss an der deutschen Grundschule in Semlak zu unterrichten. Dort begegnete sie 1957 Georg Schmidt, damals Student der Elektrotechnik. „Ich sah sie – und unsere Freundschaft begann“, erzählt der 83-Jährige.