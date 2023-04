Brütet der schöne Vogel in Grevenbroich? In NRW ausgestorbener Wiedehopf in der Erftaue fotografiert

Kapellen · Spaziergängerin Monika Dappen gelang ein besonderer Schnappschuss: In der Erftaue fotografierte sie einen Wiedehopf. Der Vogel ist in NRW längst ausgestorben. Brütet er in Grevenbroich oder ist nur ein Durchzügler?

26.04.2023, 12:30 Uhr

Der Wiedehopf ist in NRW eigentlich ausgestorben. Foto: Pixabay

Von Wiljo Piel

Der Vogel, der nur wenige Meter vor ihr am Wegesrand nach Nahrung pickte, kam ihr gleich merkwürdig vor. Die lange Ferhaube, die schwarz-weiß gebänderten Flügel, der gebogene Schnabel . . . „Mensch, das sieht aus wie ein Wiedehopf“, dachte sich Monika Dappen beim Spaziergang durch die Erftaue. Die Kapellenerin holte ihr Handy aus der Tasche, drückte rasch auf den Auslöser der Foto-App – und hielt einen äußerst seltenen Anblick fest.