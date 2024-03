Ausgleich für das Mega-Lager im Industriegebiet In Langwaden wird der Lidl-Wald gepflanzt

Am Stadtrand wird ein neues Waldstück gepflanzt: Zwischen dem Zisterzienser-Kloster und dem Naturschutzgebiet „Schwarze Brücke“ werden seit Wochenbeginn mehrere Tausend Bäume und Sträucher in die Erde gesetzt. Auf dem bislang als Acker genutzten Boden am Rand des Langwadener Waldes entsteht die ökologische Ausgleichsfläche für das gewaltige Lidl-Lager im Industriegebiet Ost, das in diesem Monat offiziell eröffnet werden soll.