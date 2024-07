Unterirdische Baustelle in Grevenbroich In Frimmersdorf wird bald unter Tage gearbeitet

Eine Baustelle wie diese hat es zuletzt vor rund 20 Jahren in Grevenbroich gegeben: Damals sind Kanalrohre unter dem Bahnübergang an der Orkener Blumenstraße hindurch in Richtung Türling geschoben worden, ohne dass die Gleise dafür unterbrochen worden wären. Jetzt steht so ein unterirdischer Rohr-Vortrieb zwischen Frimmersdorf und Neurath an – und zwar auf 450 Metern Länge und in circa acht Metern Tiefe. Das macht eine Art „Bergbau“ zwischen den beiden Kraftwerksdörfern nötig. Auf den darüber verlaufenden Straßen soll so gut wie nichts davon zu spüren sein.