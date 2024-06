Schule in Grevenbroich In diesen Schulen muss in den Ferien saniert werden

Auch im Altbau der Grundschule Kapellen muss renoviert werden. Der Flur wird neu gestrichen, die in die Jahre gekommenen Parkettböden werden aufbereitet. Zusätzlich wird die Eingangstreppe saniert. Die Kosten beziffert Maaßen mit etwa 72.000 Euro. In der ehemaligen Realschule an der Bergheimer Straße, die aktuell von der dritten Gesamtschule genutzt wird, stehen Malerarbeiten an. Mitarbeiter der Stadtbetriebe werden im Gebäude C für einen frischen Anstrich sorgen. Die Kosten: knapp 2000 Euro.