Museum der Niederrheinischen Seele in Grevenbroich In der Villa Erckens drehte sich alles rund um den Apfel

Wolfspfote oder Steirische Schafsnase, Goldparmäne oder Berner Rosenapfel – Apfelsorten nahezu ohne Ende gab es am Sonntag, 29. Oktober, beim Apfeltag in der Villa Erckens zu besichtigen – von den bekannten Cox Orange oder Boskop ganz zu schweigen. Bereits zum 15. Mal hatten Thomas Krauß und Wolfgang Rieve zum Apfeltag nach Grevenbroich eingeladen und präsentierten in der Villa nicht nur das Obst selbst, sondern auch viele Produkte, die aus Äpfeln gewonnen werden.