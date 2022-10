Ehejubiläum in der Südstadt : In der Tanzschule hat’s zum ersten Mal richtig gefunkt

Brigitte und Reiner Peuser sind seit 50 Jahren ein Ehepaar. Foto: Georg Salzburg (salz)

Südstadt Richtig gefunkt hat’s zwischen Reiner und Brigitte Peuser schon beim ersten Treffen in einer Düsseldorfer Tanzschule. Die beiden blieben zusammen, vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort in Standesamt und Kirche. Jetzt wird Goldhochzeit gefeiert.

Reiner Preuser (76) wurde in Nieheim im Kreis Höxter geboren. Mit vier Jahren zog er mit seinen Eltern nach Düsseldorf-Bilk. Im Anschluss an die Volksschule machte er eine Lehre als Starkstromelektriker. Ende der 1960er Jahre traf er dann in einer Tanzschule seine spätere Frau Brigitte. Sie kam in Berlin-Schmargendorf zur Welt und war mit ihren Eltern 1953 nach Düsseldorf gezogen. Sie wurde Erzieherin und übte ihren Beruf in Kaiserswerth und Leichlingen aus. Noch heute erinnert sie sich gerne an diese Zeit.

Brigitte besuchte in der Tanzschule einen Kursus für Fortgeschrittene, in dem Reiner als Hospitant mit der Tanzlehrerin vortanzte. „Damals galten strenge Regeln. Man trug Anzug, weißes Hemd und Krawatte“, erinnert sich der Jubilar. Auch Brigitte hatte sich schick gemacht und hinterließ einen bleibenden Eindruck. 1971 folgte die Verlobung, im Anschluss an die Hochzeit zog das Paar in eine gemeinsame Wohnung. Als die Peusers eine Familie gründen wollten, ließen sie sich im ländlicheren Grevenbroich nieder. An der Wöhlerstraße in der Südstadt bezogen sie eine schöne, ruhig gelegene Wohnung.

Als Techniker pendelte Reiner Peuser weiter zu seiner Arbeit in Düsseldorf. Seine Frau widmete sich ganz den Kindern und lernte in der Südstadt viele Menschen kennen. Tochter Angela (46) wohnt heute in Neuss-Uedesheim, Tochter Martina (42) in Bonn. Mit den Kindern erlebte das Paar wunderschöne Urlaube an der Nordsee und in den Bergen. Gemeinsam genießen die Südstädter heute Spaziergänge durch den Bend. Sie liebt es zu Sticken, beide rätseln gerne und er frönt seinem Hobby, dem Modellbau. Zudem erkunden sie gemeinsam die Zoos in Nordrhein-Westfalen.