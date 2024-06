Brauchtum in Grevenbroich In der Südstadt regiert ab Freitag eine Schützenkönigin

Als Jungschützenkönigin agiert in diesem Jahr die 19 Jahre alte Jolina Feller aus den Reihen des Vereins „Pina Colada“. Die Rolle des Kinderkönigs nimmt der sechsjährige Henry Schulte ein, der bei den Bogenschützen mitmarschiert. Erster Höhepunkt des Südstadt-Schützenfestes ist der Krönungsball, der am Freitag um 20 Uhr im Festzelt am Herkenbuscher Weg beginnt. Für Musik sorgt an diesem Abend die Partyband „Roland Brüggen“.