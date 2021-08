Agnes und Otto Engel feiern ihre „Eiserne“ : In der Hochzeitsnacht ins falsche Haus eingekehrt

Hemmerden Agnes und Otto Engel aus Hemmerden können am Montag das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Vor 65 Jahren erhielten die beiden den kirchlichen Segen vom Pfarrer in der St.-Mauri-Kirche.

Agnes Engel (85) fühlt sich noch heute in ihrem Elternhaus in Hemmerden wohl. Dort wurde sie vor 85 Jahren geboren, ging zur Volksschule und unterstützte danach ihre Eltern in Haushalt und Garten. „Das war damals so, wir hatten Hühner, Schafe und Ziegen“, erzählt sie. Otto Engel (87) wurde in Ostpreußen geboren, ging dort zwei Jahre in die Schule, ehe er mit seiner Familie in den Westen floh. Zunächst nach Magdeburg, wo er bei Buckau Maschinenschlosser lernte, später zog er nach Berlin und Lippstadt – und schließlich nach Grevenbroich, wo er eine Anstellung bei seinem früheren Arbeitgeber Buckau fand.