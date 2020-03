Café Kultus in Grevenbroich : In der Corona-Krise kommen die Bands per Video ins Wohnzimmer

In der Corona-Krise kommen die Bands per Video ins Wohnzimmer

Grevenbroich Auch wenn alle Live-Konzerte wegen der Corona-Krise abgeblasen wurden: Die Fans des Café Kultus müssen selbst in harten Zeiten nicht auf ihre Songwriter-Lounge verzichten.

Wie viele andere Restaurants und Gaststätten musste auch das Jugendcafé am Marktplatz seine Türen schließen. „Da bleibt jetzt Zeit, um ein wenig aufzuräumen“, sagt Stefan Wehlings. Beim Putzen des großen Kühlschranks sei ihm mit Blick auf die verwaiste Bühne die Idee gekommen, eine Alternative für die vielen abgesagten Konzerte anbieten zu wollen. Da Wehlings gut in der Szene vernetzt ist, fand er rasch Unterstützung. In weniger als 24 Stunden hatten schon gut 20 Gruppen ihre Videos auf der Facebook-Seite des Cafés gepostet.

Die Band „Flying Circus“ hat etwa ihr aktuelles Video zum „Song My Lai“ aus dem neuen Konzept-Album „1968“ gepostet, das am nächsten Freitag in der Villa Erckens vorgestellt werden sollte. Die Musiker Virginia Lisken, Nic Flame und Willie Goergens sind ebenso mit von der Partie wie die Bands „Kick the Bucket“, „Tight“ oder „The dubious Orchestra“ mit dem zur Pandemie passenden Song „Lasst Krisenstäbe weise walten“. Und für ein wenig Heiterkeit sorgt Rumbolt Shrotter mit seinem in Grevenbroich gedrehten Video „Don’t worry!“.