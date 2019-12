„Grevenbroich in Bewegung“: Parkour : Turnklub lässt junge Leute springen

Kein Hindernis zu hoch, kein Sprung zu weit: „Parkour“ ist zu einer Trendsportart geworden, das beim TK Grevenbroich in der Halle trainiert wird. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich „Parkour“ begeistert vor allem Kinder und Jugendliche. Sie testen ihr Geschick an Mauern, Geländern, Bänken – kurz: an allen Hindernissen, die sich ihnen in den Weg stellen. Beim TK Grevenbroich ist die Trendsportart sehr beliebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Friedrich Ludwig „Turnvater“ Jahn würde stumm einen Felgabschwung machen und die Turnhalle grußlos verlassen. Denn hier gibt es keine Hierarchien und nur ganz wenige Regeln. Den stabilen braunen Kasten mit abgegriffenem Deckel aus braunem Leder, die Reckstange und auch den Stufenbarren mit der blauen Matte darunter kennen klassische Turner natürlich. Doch die Cubes, die dunkelbraunen Kästen mit merkwürdigen Löchern? Die und vor allem die begeisterten, jungen Übenden deuten auf eine erfolgreiche Trendsportabteilung des Turnklubs Grevenbroich von 1895 hin. Hier in der Turnhalle des Pascal-Gymnasiums wird Parkour trainiert.

Damit hat es der TK vor einigen Jahren sogar bis hinein in den Spiegel geschafft; es gab deutschlandweit Beachtung. Junge Menschen, die nur mit ihrer Kraft, ihrem Geschick und ihrem Augenmaß die Schwerkraft außer Kraft setzen - so etwas begeistert die Zuschauer in jedem Alter. Als der TK mit Parkour vor vielen Jahren begann, meldeten sich auf Anhieb 40 Interessenten. Und in der Kombination mit der Parkour-AG des Pascal-Gymnasiums ist das Interesse über all die Zeit hinweg konstant hoch geblieben.

Info In gerader Linie und schwerelos unterwegs Probetraining Wer Parkour ausprobieren will, vereinbart einfach ein Probetraining: Jugendliche ab 12 trainieren jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Turnhalle des Pascal-Gymnasiums, Schwarzer Weg 1. Der Turnklub Grevenbroich hat rund 750 Mitglieder, zwei Drittel davon sind Jugendliche, in 15 Abteilungen. Mehr Infos unter www. turnklub-grevenbroich.de/parkour/

Trainerin Nadine Graf zieht nach dem gemeinsamen Aufwärmen nicht stur einen Trainingsplan durch – sondern berät und unterstützt ihre Schützlinge. Die wollen auf möglichst direktem Weg vorankommen – und springen dafür über sprichwörtlich Tisch und Bänke oder Draußen über alles, was sich ihnen so in den Weg stellt: Geländer, Zäune, Mauern, Fassaden. Vor einem Parkour-Läufer ist nichts sicher.

Es sieht gefährlich aus, doch die Kids kennen ihre Grenzen: Beim „Parkour“ ist noch niemand ernstlich verletzt worden, sagt Sportwartin Doris Fassbender. Foto: Dieter Staniek

„Bei neuen Sprüngen und Figuren gebe ich Hilfestellung – wie beim klassischen Geräteturnen“, erläutert Übungsleiterin Graf. Doch nach und nach lässt sie locker. Ziel ist, dass die Athleten (französisch: le traceur „der, der eine Linie zieht“) selbst ihren Weg finden und möglichst genau ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen zu können. „Das gelingt gut. Weder hier noch in der Parkour AG des Pascal-Gymnasiums ist bislang ein Unfall passiert“, sagt Doris Faßbender. Sie unterrichtet an der Schule Französisch und Sport und ist zugleich Sportwartin des TK.

„Ich kann hier gut entspannen“, sagt Marc Brems (13). Er mag vor allem die Sprünge – hier in der Turnhalle notfalls ganz klassisch über einen Kasten – aber ohne federndes Sprungbrett davor. Das gibt es draußen schließlich auch nicht. „Ich finde gut, dass wir uns hier alle gegenseitig unterstützen. Deshalb macht mir Parkour viel Spaß“, urteilt Vivian Delmes (12). Als sie vor einem Sprung zögert, fängt niemand der Umstehenden das Lästern an oder provoziert sie. Stattdessen gibt es ein paar Tipps. Und ein Schulterzucken, als es nicht auf Anhieb klappt: „Das wird schon!“ ruft einer.

Eine wilde Turn-Gang, ganz ohne Disziplin und ständige Leistungsbeurteilung? „Eben das macht für viele Jugendliche den Reiz hier aus“, meint Sportwartin Doris Fassbender. Dennoch macht Parkour etwas mit denen, die es regelmäßig üben: „Ich beobachte, dass die Parkouristen selbstbewusster werden, sich und ihre Leistung sehr realistisch einschätzen können.“ Natürlich wird auch manchmal geposed – aber immer kommt dann jemand und holt die, die eben noch abhoben, wieder auf den Boden zurück.