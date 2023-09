Schützen-, Volks- und Heimatfest in Frimmersdorf In bester Laune begeht der Bürgerverein Frimmersdorf sein Schützenfest

Am Sonntag wurde Karl-Heinz Schnorrenberg für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bernhard Knabben ist seit 65 Jahren dabei. Die Artillerie wurde vor 70 Jahren gegründet, seit ebenfalls 70 Jahren gibt es den Jägerzug Edelweiß. In Frimmersdorf wird noch traditionell von samstags bis dienstags gefeiert, daran soll sich so schnell auch nichts ändern, erklärte der erste Geschäftsführer Werner Alderath junior. Am Montag findet erstmals wieder ein kleiner Klompenzug statt. Der König wird von den Schützen mit Klompen von der Residenz abgeholt. Dienstag Vormittag wird wieder das Kindergartenregiment erwartet Mit dem Krönungsball ab 20.30 Uhr endet das Fest.